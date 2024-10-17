Субсидія на дрова
Ще у 2023 році в Україні запровадили експериментальний проєкт щодо забезпечення населення, яке не має доступу до газу, дровами для пічного опалення. Ініціативу продовжили на опалювальний сезон 2024-2025 року.
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Розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива складатиме – 16 234 гривень на рік на родину.
Зверніть увагу! Пільговики зможуть отримати лише 13,6 тисячі гривень.
Як отримати гроші
Така субсидія оформляється так само як і звичайна на ЖКП. Тобто потрібно:
- звернутися в місцевий орган соціального захисту;
- подати заяву на отримання субсидії на дрова;
- надати декларацію про доходи за минулий рік.
Іноді потрібно надати довідку, яка підтверджує, що особа використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.