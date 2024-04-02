Щоб вийти на пенсію: скільки страхового стажу повинні мати українці у 2024 році

У 2024 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, збільшившись на один рік для обох статей. Така тенденція триватиме до 2028 року.

Який стаж потрібен для пенсії

Для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги: 60, 63 та 65 років, які визначаються залежно від загальної кількості років страхового стажу, який було накопичено.

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Стаття 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлює наступні критерії стажу для виходу на пенсію у 2024 році:

60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;

63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;

65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.

Якими будуть вимоги до стажу

! Ті, хто до віку 65 років не має необхідного стажу, все одно отримуватимуть державну допомогу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:

У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

У 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;

У 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;

У 2028 році – щонайменше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:

У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;

У 2026 році – від 23 до 33 років;

У 2027 році – від 24 до 34 років;

У 2028 році – від 25 до 35 років.

Зазначимо, що для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.