Який стаж потрібен для пенсії
Для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги: 60, 63 та 65 років, які визначаються залежно від загальної кількості років страхового стажу, який було накопичено.
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Стаття 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлює наступні критерії стажу для виходу на пенсію у 2024 році:
- 60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;
- 63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;
- 65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.
Якими будуть вимоги до стажу
Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:
- У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;
- У 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;
- У 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;
- У 2028 році – щонайменше 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:
- У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;
- У 2026 році – від 23 до 33 років;
- У 2027 році – від 24 до 34 років;
- У 2028 році – від 25 до 35 років.
Зазначимо, що для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.