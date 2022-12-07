Точка падіння економіки: що зміниться для Росії через стелю ціни на нафту

Діє заборона купувати російську нафту дорожче, як за 60 доларів за барель. Кремль все одно на цьому зароблятиме, але це перший крок до обмежень.

Про це для 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він зазначив, що сьогодні в портах Балтійського моря російську нафту продають по 53 долари за барель.

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"Тобто максимальна ціна у 60 доларів – зависока, будьмо відвертими. У період обговорення й становлення ціни Польща та країни Балтії чітко порушували питання щодо чутливості становлення ціни на рівні 39 доларів. Тоді це б дійсно був серйозний удар по економіці Росії", – розповів Пендзин.

Скільки заробляє Росія

За словами експерта, окупанти щороку видобувають 500 мільйонів тонн, а з них експортують 240 – 250 мільйонів. Пендзин зазначив, що це 30 – 35% надходжень загалом до російського бюджету.

"Тобто це надзвичайно суттєве для Росії джерело доходів. Треба розуміти, що з 5 грудня встановили максимальну ціну, але паралельно діє ембарго на закупівлю нафти для Європи. Власне, ця максимальна ціна, про яку говоримо, це для третіх країн", – пояснив економіст.

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На що не розповсюджується обмеження

Пендзин розповів, що хоч країни відмовляються від торгівлі з Росією, але є південно-східна Азія та Індія, які активно працювали з Росією щодо закупівлі нафти. За інформацією економіста, товарообіг Індії з Росією за останніх пів року зріс у 7 разів.

На індійських нафтопереробних заводах виготовляли російську нафту, яка потім їхала в Європу. Що зміниться зараз? Навіть 60 доларів за барель є першим кроком, який треба вітати. Це перша спроба знайти компроміс і встановити максимальну ціну, – сказав Пендзин.

Він розповів, що 70% нафти Росія продає танкерним шляхом, решту – нафтопроводом. Обмеження цін не розповсюджується на нафтопроводи. Тобто, як пояснив економіст, Угорщина виторгувала собі право купувати нафту за ціною, яку сама встановить.

"Проте 70% – це танкери. На сьогодні, щоб вони вийшли з порту треба, щоб страхова компанія підтвердила страхування корабля та вантажу. Абсолютна більшість страхових компаній зареєстрована в європейських юрисдикціях. Чому встановлення цих максимальних цін є надзвичайно важливим з точки зору обмеження можливості покупки нафти третіми країнами", – вважає Пендзин.

Що зробила Туреччина

Економіст зазначив – якщо ціна вища за 60 доларів, то європейські компанії, які зареєстровані в юрисдикціях G7, відмовляються від страхування. Експерт сказав, що наразі біля Босфору й Дарданелли, з боку Чорного моря, вишикувалася черга танкерів, які чекають письмового підтвердження від страхових компаній.

Олег Пендзин Економіст Туреччина зробила дуже цікаво – зобов'язала всі танкери, які виходять через Босфор, надати письмове підтвердження страхування вантажу й можливого відновлення у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій. Тобто повний перелік страхових послуг. Оминути обмеження буде набагато складніше.

Крім цього, як наголосив економіст, механізм встановлення максимальної ціни можливий до перегляду відповідно до ринкових умов раз на 2 місяці. Можливо й частіше, якщо буде потреба.

Як реагують росіяни

Окупанти заявили, що категорично відмовляються продавати нафту за ціною, яка встановлена нібито невідомо ким. Пендзин вважає, що росіяни люблять стріляти собі в ногу.

За даними агентства Bloomberg, росіяни розглядають можливість відповісти "дном на стелю". Тобто встановлення мінімальної ціни на свою нафту.

"Якщо з ринку хтось йде, то заходять конкуренти. Контрдії призведуть до того, що прийде інший постачальник", – сказав економіст.