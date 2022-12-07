Точка падения экономики: что изменится для России из-за потолка цены на нефть

Действует запрет покупать российскую нефть дороже, чем за 60 долларов за баррель. Кремль все равно будет на этом зарабатывать, но это первый шаг к ограничениям.

Об этом для 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что сегодня в портах Балтийского моря российскую нефть продают по 53 доллара за баррель.

Кстати Россия массово скупает старые танкеры и хочет установить свою цену на нефть: поможет ли это ей

"То есть максимальная цена в 60 долларов – слишком высока, будем откровенны. В период обсуждения и становления цены Польша и страны Балтии четко поднимали вопрос относительно чувствительности становления цены на уровне 39 долларов. Тогда это был бы действительно серьезный удар по экономике России", – рассказал Пендзин.

Сколько зарабатывает Россия

По словам эксперта, оккупанты ежегодно добывают 500 миллионов тонн, а из них экспортируют 240–250 миллионов. Пендзин отметил, что это 30–35% поступлений в российский бюджет.

"То есть это чрезвычайно существенный для России источник доходов. Надо понимать, что с 5 декабря установили максимальную цену, но параллельно действует эмбарго на закупку нефти для Европы. Собственно, эта максимальная цена, о которой мы говорим, это для третьих стран", – объяснил экономист.

Обратите внимание – Олег Пендзин о цене на российскую нефть: смотрите видео

На что не распространяется ограничение

Пендзин рассказал, что хотя страны отказываются от торговли с Россией, но есть юго-восточная Азия и Индия, активно работавшие с Россией по закупке нефти. По информации экономиста, товарооборот Индии с Россией за последние полгода вырос в 7 раз.

На индийских нефтеперерабатывающих заводах производили российскую нефть, которая затем ехала в Европу. Что изменится сейчас? Даже 60 долларов за баррель является первым шагом, который нужно приветствовать. Это первая попытка найти компромисс и установить максимальную цену,

– сказал Пендзин.

Он отметил, что 70% нефти Россия продает танкерным путем, остальное – по нефтепроводу. Ограничение цен не распространяется на нефтепроводы. То есть, как объяснил экономист, Венгрия выторговала себе право покупать нефть по цене, которую сама установит.

"Однако 70% – это танкеры. На сегодняшний день, чтобы они вышли из порта, надо, чтобы страховая компания подтвердила страхование корабля и груза. Абсолютное большинство страховых компаний зарегистрировано в европейских юрисдикциях. Почему установление этих максимальных цен чрезвычайно важно с точки зрения ограничения возможности покупки" нефти третьими странами", – считает Пендзин.

Что сделала Турция

Экономист отметил – если цена выше 60 долларов, то европейские компании, зарегистрированные в юрисдикциях G7, отказываются от страхования. Эксперт сказал, что сейчас возле Босфора и Дарданеллы, со стороны Черного моря, выстроилась очередь танкеров, ожидающих письменного подтверждения страховых компаний.

Олег Пендзин Экономист Турция сделала очень интересно – обязала все танкеры, выходящие через Босфор, предоставить письменное подтверждение страхования груза и возможного восстановления в случае любых чрезвычайных ситуаций. То есть полный список страховых услуг. Обойти ограничения будет гораздо сложнее.

Кроме этого, как подчеркнул экономист, механизм установления максимальной цены возможен для пересмотра в соответствии с рыночными условиями раз в 2 месяца. Возможно и чаще, в случае необходимости.

Как реагируют россияне

Оккупанты заявили, что категорически отказываются продавать нефть по цене, которая установлена якобы неизвестно кем. Пендзин считает, что россияне любят стрелять себе в ногу.

По данным агентства Bloomberg, россияне рассматривают возможность ответить "дном на потолок". То есть, установление минимальной цены на свою нефть.

"Если с рынка кто-то уходит, то заходят конкуренты. Контрдействия приведут к тому, что придет другой поставщик", – сказал экономист.