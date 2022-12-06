Таким образом, Россия пытается доказать, что не будет продавать нефть по цене ниже прайс-кепов. Об этом 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

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Россия не сможет не продавать нефть

Так, весь мир сможет наблюдать как Владимир Путин будет консервировать месторождения и за что россияне будут жить. По мнению международных аналитиков и наших партнеров, страна-агрессор не сможет не продавать нефть.

То есть у нее просто не сойдутся ее расходы в бюджете. Соответственно она вынуждена продавать,

– объяснила Загребельская.

Путин пытается создать "теневой флот"

Россия пытается сформировать свой так называемый "теневой флот". Для этого страна-агрессор скупает по невероятным ценам на рынке старые танкеры, которым 15 – 30 лет и они должны списываться на металлолом.

Танкеры сейчас скупаются, чтобы пробовать перевозить ими нефть. Наибольшим спросом пользуются танкеры "Афромакс" – они могут перевозить наибольшее количество баррелей нефти. Причем эта массовая покупка танкеров привела к тому, что цена на них повысилась на 83% за последние несколько месяцев,

– рассказала основательница "Лиги антитраста".

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Какие еще проблемы с перевозкой российской нефти

К тому же, России повысили стоимость перевозки нефти. Так, если раньше стоимость перевозки российской нефти составляла 80 тысяч долларов в день, то сегодня компании берут уже около 130 тысяч долларов.

Кроме того, расстояние, которое должны преодолевать танкеры страны-агрессора, также увеличилось, ведь теперь они должны обходить определенные точки. Соответственно расстояние, которое раньше танкеры могли преодолевать за дни, теперь превращается в месяцы.

"Создание "теневого флота" из старых танкеров и прочее – это абсолютно утопическая идея. Россия не сможет ее воплотить в жизнь", – отметила Загребельская.

Россия будет вынуждена подчиниться прайс-кепу

Для того чтобы продавать свою нефть, России нужно будет подчиниться этой верхней границе – прайс-кепу,

– подчеркнула основательница "Лиги антитраста".

По ее мнению, Индия будет придерживаться прайс-кепа на российскую нефть. Единственное, официально она вряд ли присоединится. В то же время, со стороны Китая есть заявление, что они будут продолжать энергетическое сотрудничество со страной-агрессором.

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