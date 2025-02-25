Якою буде пенсія, якщо зарплата 20 000 гривень

В Україні розмір пенсії визначається за єдиною формулою. Основні складові розрахунку пенсії: трудовий стаж, середня заробітна плата по країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Як порахувати пенсію

Якою буде пенсія у 2025 році за заробітної плати 20 000 гривень, пояснює 24 Канал.

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Формула розрахунку пенсії:

П = Зс × Ік × Кс, де:

П – розмір пенсії;

– розмір пенсії; Зс – середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію;

– середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію; Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

– індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні); Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Яким буде індивідуальний коефіцієнт зарплати

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Ік) показує співвідношення вашого доходу до середньої заробітної плати по країні. Згідно з прогнозами, у 2025 році вона може зрости до 18 000–20 000 гривень.

Тобто, якщо ваша зарплата становить 20 000 гривень, то ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку у 2025 році буде в межах 1–1,1, адже ваша зарплата дорівнює або навіть перевищує прогнозовану середню зарплату по країні.

Що треба знати про стаж

Коефіцієнт стажу показує, скільки відсотків від середньої зарплати ви отримаєте як пенсію. Кожен рік стажу додає 1% до розрахунку:

35 років стажу: Кс = 0,35

Кс = 0,35 40 років стажу: Кс = 0,40

Чим більший трудовий стаж, тим вищий коефіцієнт, а отже, й розмір пенсії.

Яка буде пенсія при зарплаті 20 000 гривень

Умовно, середня зарплата по країні у 2025 році буде 20 000 гривень. Зарплата також становить 20 000 гривень, а особа має 35 років трудового стажу.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваша зарплата відрізняється від середньої по країні. Якщо ваша зарплата дорівнює середній, коефіцієнт дорівнює 1. Коефіцієнт трудового стажу залежить від кількості відпрацьованих років. Кожен рік додає 1% до розрахунку пенсії. За 35 років стажу коефіцієнт дорівнює 0,35. Розмір пенсії розраховується шляхом множення середньої зарплати на ваш індивідуальний коефіцієнт та коефіцієнт стажу.

Формула виглядатиме так:

П = Зс × Ік × Кс = 20 000 × 1 × 0,35 = 7000 гривень

Тобто, при таких умовах пенсія у 2025 році становитиме приблизно 7 000 гривень.