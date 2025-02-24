Хто може отримати пенсію у розмірі 50% від зарплати

Мова йде про виплати суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду на заслуженому відпочинку, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи зросте пенсія за інвалідністю в березні 2025 року

Однак називаються вони не пенсії, а щомісячне довічне грошове утримання. Тобто це щомісячна пенсійна виплата судді у відставці, що призначається довічно, та, за умов передбачених законом, виплачується замість пенсії.

Головною умовою призначенні щомісячного довічного грошового утримання є звільнення людини у відставку, зокрема якщо її вік становить не менше:

62 роки — для чоловіків-суддів;

60 років — для жінок-суддів.

Судді у відставці, яким не вистачає кількості років, отримують щомісячне довічне грошове утримання. Зокрема після досягнення ними необхідного пенсійного віку, за цими людьми зберігається право:

на довічне грошове утримання; на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-IV від 9.06.2003 року.

Важливо! Розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.