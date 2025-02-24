Кто может получить пенсию в размере 50% от зарплаты
Речь идет о выплатах судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда на заслуженном отдыхе, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.
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Однако называются они не пенсии, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. То есть это ежемесячная пенсионная выплата судьи в отставке, назначается пожизненно, и, в условиях предусмотренных законом, выплачивается вместо пенсии.
Главным условием назначении ежемесячного пожизненного денежного содержания является увольнение человека в отставку, в частности если его возраст составляет не менее:
- 62 года - для мужчин-судей;
- 60 лет - для женщин-судей.
Судьи в отставке, которым не хватает количества лет, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. В частности после достижения ими необходимого пенсионного возраста, за этими людьми сохраняется право:
- на пожизненное денежное содержание;
- на пенсию на условиях, прописанных в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.
Важно! Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.