Кто может получить пенсию в размере 50% от зарплаты

Речь идет о выплатах судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда на заслуженном отдыхе, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Однако называются они не пенсии, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. То есть это ежемесячная пенсионная выплата судьи в отставке, назначается пожизненно, и, в условиях предусмотренных законом, выплачивается вместо пенсии.

Главным условием назначении ежемесячного пожизненного денежного содержания является увольнение человека в отставку, в частности если его возраст составляет не менее:

62 года - для мужчин-судей;

60 лет - для женщин-судей.

Судьи в отставке, которым не хватает количества лет, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. В частности после достижения ими необходимого пенсионного возраста, за этими людьми сохраняется право:

на пожизненное денежное содержание; на пенсию на условиях, прописанных в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.

Важно! Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.