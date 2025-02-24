Як зростатиме пенсія, яку отримують особи з інвалідністю у березні
У березні пенсія по інвалідності може зрости виключно через індексацію. Показник збільшення уряд поки не визначив, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір виплати по інвалідності і надалі залежатиме від віку особи, кількості стажу, визначеної вікової пенсії та обставин набуття цього статусу.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
При цьому, співвідношення пенсії за віком та по інвалідності таке зараз:
- особи, які мають I групу інвалідності – 100% від визначеної для них пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%.
Нагадаємо! Пенсія по інвалідності призначається при наявності від 1 до 15 років стажу (необхідне значення залежить від віку, коли була набута інвалідність).
Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз:
- для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз – 2 980 гривень;
- осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 520 гривень;
- осіб, що працюють з інвалідністю II чи III групи – 2 093 гривні.