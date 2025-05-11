Якою буде пенсія, якщо людина працювала за кордоном

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який розв'язує одразу декілька проблемних питань щодо призначенням пенсій внаслідок початку повномасштабної російської агресії. Даний законопроєкт набув чинності 25 березня минулого року.

Яка буде пенсія, якщо людина працювала за кордоном

Тому для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Українцям пояснили, що людина, після повернення з-за кордону, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього слід надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Що буде враховуватися до розрахунку пенсій?

Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески, які сплачені в Україні. Саме від кількості сплачених страхових внесків та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, залежатиме розмір пенсій. Водночас час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Важливо! Українці, які частину свого професійного життя працювали у Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи у свій страховий стаж в Україні.

Чи враховується до стажу робота у Росії

При призначенні пенсії в Україні до страхового стажу не зараховуватиметься робота на Росію після 2014 року. Зокрема закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Зверніть увагу! Крім того, не зараховується й добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.