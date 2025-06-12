У які валюті зараз вигідно мати депозит: йдеться зовсім не про долари

В сегменті депозитів зберігається "рухливість": з одного боку, комбанки, залучаючи нових клієнтів намагаються створити більш вигідні для них умови, а з іншого – потенційні вкладники шукають не просто вигідний депозит, а ставляться до розміщення коштів комплексно, розраховуючи обрати банк надовго.

Як зміняться ставки за депозитами у другій половині червня

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу вказує, що ставки за гривневими вкладами в середньому складуть від 13% до 14,5% річних.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Серед потенційних вкладників є депозити терміном від 6 до 9 місяців та на 1 рік, за якими саме й пропонується найвища дохідність – середні показники 14,5% річних, а максимальні – 16 – 17% річних.

Потрібно зауважити і те, що ставки за валютними вкладами продовжують знижуватися:

до орієнтирів 0,8% річних на вклади в євро;

1 – 1,1% – на вклади в доларах.

Такі низькі відсотки не можуть вдовольнити потенційних вкладників, саме тому приріст в цьому сегменті майже дорівнює нулю. Водночас і відтоку клієнтів не спостерігається: частина громадян попри низьку дохідність використовує валютні депозити, як своєрідний "сейф" для зберігання грошей,

– каже Замотаєв

Як каже банкір, часто такі клієнти використовують кілька механізмів для заощадження та збереження коштів. Такими можуть бути, наприклад, гривневі вклади, ОВДП і дорогоцінні метали.

Зверніть увагу! Замотаєв вказує, що зараз комбанки активно конкурують між собою за нових вкладників, однак далеко не всі, як це було ще 1 – 1,5 місяця тому.