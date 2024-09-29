Виплати та пенсії: скільки отримує вдова військовослужбовця

У випадку загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Порядок пенсійного забезпечення для родичів загиблих військовослужбовців визначається Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Згідно з законом, матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час служби або виконання службових обов'язків, можуть отримати дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років, повідомляє ПФУ.

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Для оформлення пенсії потрібно мати страховий стаж не менше 20 років.

Зауважте! При досягненні 55 років пенсія по втраті годувальника надається батькам та дружині (чоловіку) незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсії по втраті годувальника для родичів військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, визначається наступним чином:

70% грошового забезпечення загиблого – для одного з батьків, дружини або чоловіка, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7 800 гривень .

70% грошового забезпечення загиблого – для дитини. Якщо дітей кілька, кожна отримує по 50% грошового забезпечення, але не менше 6 100 гривень на кожну дитину.

Виплата 15 мільйонів

На державну допомогу можуть розраховувати члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення.

Розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 15 мільйонів гривень.

Важливо! Допомога виплачується не лише сім'ям громадян України, але й родинам іноземців та осіб без громадянства, які законно проходили військову службу та захищали суверенітет нашої країни.

Законодавство визначає коло осіб, які можуть отримати виплати після загибелі військовослужбовця, до яких належать:

Діти (включаючи усиновлених), народжені після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблу особу позбавлено батьківських прав за життя.

(включаючи усиновлених), народжені після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблу особу позбавлено батьківських прав за життя. Вдова або вдівець.

Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні права були поновлені.

або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні права були поновлені. Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.

загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли. Цивільні дружини та чоловіки , за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання разом підтверджено рішенням суду.

, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання разом підтверджено рішенням суду. Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.

Важливо! Згідно із законом, 15 мільйонів гривень розподіляються між всіма членами сім’ї у рівних частинах.