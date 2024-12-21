Скільки будуть платити за народження дитину в 2025 році

Після народження дитини, українцям надається грошова допомога від держави. Новоспечені батьки мають змогу отримати не тільки кошти.

Яка допомога надається на дитину

Сума допомоги при народженні дитини не змінюється з 2014 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Зараз ця виплата сягає 41 280 гривень. Кошти виплачуються так:

10 320 гривень виплачується після народження дитини;

30 960 гривень виплачується щомісячно по 860 гривень протягом наступних 36 місяців.

Батьки також можуть отримати "пакунок малюка". Він видається фізично або ж у грошовому еквіваленті.

Замість пакунку малюка може виплачуватись сума, що рівна трьом прожитковим мінімумам для дітей до 6 років. Тобто, станом на тепер, це 7 689 гривень.

Зверніть увагу! Зараз прожиткові мінімуми для дітей такі: до 6 років – 2 563 гривні, від 6 до 18 років – 3 196 гривень.