У грудні НБУ продав рекордну кількість валюти

За 2024 рік на міжбанківському валютному ринку НБУ продав 34,95 мільярда доларів. Купив регулятор загалом лише 126 мільйонів доларів.

Які дії здійснював НБУ у грудні

У грудні НБУ продав більш як 5 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради України За грудень місяць НБУ продав валюти на рекордні (ніколи в історії такого не було) 5,3 мільярди доларів.

Статистика НБУ свідчить, що у грудні регулятор здійснив такі операції:

витрачено з резервів – 5,28 мільярда доларів;

куплено – 0,4 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Дані регулятора свідчать, що найменше всього валюти було продано у лютому – 1,51 мільярда доларів. Йдеться саме про чистий продаж (різниця між продажем та купівлею).