Українцям повернуть майже мільйон гривень за комуналку
- Українцям повернуть майже мільйон гривень за неправомірно нараховані суми за комунальні послуги після перевірок Держпродспоживслужби.
- Виявлено порушення у 32 з 36 перевірок, накладено штрафи на загальну суму 459,5 тисяч гривень.
Українцям повернуть кошти за неправомірно нараховані суми за комуналку. Загальна сума компенсації сягає майже мільйона гривень.
Чому українцям повернуть кошти
Торік у квітні Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поновила позапланові перевірки надавачів ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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У 2024 році загалом проведено 241 таку перевірку. Завдяки цьому споживачам було повернено 2,5 мільйони гривень.
З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення,
– повідомляє служба.
Які результати цих перевірок:
- накладено 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тисячі гривень;
- 26 посадових осіб оштрафували на 46,1 тисячі гривень;
- споживачам регулятори зобов'язані повернути 948,9 тисячі гривень.
Держпродспоживслужба закликала громадян бути пильними і перевіряти платіжки. Якщо виникають сумніви відносно нарахування тарифів, потрібно:
- здійснити перевірку документів;
- попросити компанію-постачальника обґрунтувати здійсненні розрахунки;
- звернутись у Держпродспоживслужбу, якщо виявлено порушення.