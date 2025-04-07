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7 квітня, 16:26
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Українцям повернуть майже мільйон гривень за комуналку

Анастасія Зорик
Основні тези

Українцям повернуть кошти за неправомірно нараховані суми за комуналку. Загальна сума компенсації сягає майже мільйона гривень.

Чому українцям повернуть кошти

Торік у квітні Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поновила позапланові перевірки надавачів ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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У 2024 році загалом проведено 241 таку перевірку. Завдяки цьому споживачам було повернено 2,5 мільйони гривень.

З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення,
– повідомляє служба.

Які результати цих перевірок:

  • накладено 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тисячі гривень;
  • 26 посадових осіб оштрафували на 46,1 тисячі гривень;
  • споживачам регулятори зобов'язані повернути 948,9 тисячі гривень.

Держпродспоживслужба закликала громадян бути пильними і перевіряти платіжки. Якщо виникають сумніви відносно нарахування тарифів, потрібно:

  • здійснити перевірку документів;
  • попросити компанію-постачальника обґрунтувати здійсненні розрахунки;
  • звернутись у Держпродспоживслужбу, якщо виявлено порушення.