Українцям повернуть майже мільйон гривень за комуналку

Українцям повернуть кошти за неправомірно нараховані суми за комуналку. Загальна сума компенсації сягає майже мільйона гривень.

Чому українцям повернуть кошти

Торік у квітні Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поновила позапланові перевірки надавачів ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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У 2024 році загалом проведено 241 таку перевірку. Завдяки цьому споживачам було повернено 2,5 мільйони гривень.

З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення,

– повідомляє служба.

Які результати цих перевірок:

накладено 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тисячі гривень;

26 посадових осіб оштрафували на 46,1 тисячі гривень;

споживачам регулятори зобов'язані повернути 948,9 тисячі гривень.

Держпродспоживслужба закликала громадян бути пильними і перевіряти платіжки. Якщо виникають сумніви відносно нарахування тарифів, потрібно: