Як змінюється розмір мінімальної пенсії, залежно від віку та стажу

Зараз розмір мінімальної пенсії залежить від багатьох факторів. Зокрема, на цей показник впливає кількість стажу та віку особи.

Як зросла мінімальна пенсія

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність склав 2 361 гривню. Відповідно, мінімальна пенсія зросла до цього значення.

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У березні відбулася індексація пенсій. Зміни стосувались і розміру мінімальних виплат. Зараз встановлені пенсійні виплати такі:

3 370 гривень

надається пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

особи старше 80 років з повним стажем 20/25 років.

3 240 гривень

пенсіонерам віком від 70 до 80 років, що набули стаж 30/35 років.

2 980 гривень

громадянам віком до 70 років, які змогли набути стаж 30/35 років.

2 725 гривень