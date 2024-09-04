Как выросла минимальная пенсия

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составил 2 361 гривну. Соответственно, минимальная пенсия выросла до этого значения.

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В марте состоялась индексация пенсий. Изменения касались и размера минимальных выплат. Сейчас установленные пенсионные выплаты следующие:

3 370 гривен

предоставляется пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

лица старше 80 лет с полным стажем 20/25 лет.

3 240 гривен

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, что приобрели стаж 30/35 лет.

2 980 гривен

гражданам возрастом до 70 лет, которые смогли приобрести стаж 30/35 лет.

2 725 гривен