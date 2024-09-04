Нужны ли документы при обмене валют

Если человек хочет купить доллары до 399 999 гривен, то документы ему не понадобятся. Однако, если сумма превышает эту цифру, необходимо предоставить документ, подтверждающий личность, и РНОКПП.

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То есть дополнительные подтверждающие документы понадобятся, если лицо принесло на обмен значительную сумму.

Напомним! Купить валюту в кассе банка можно без ограничений, в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе отделения.

Есть ли лимиты в банках

НБУ обнародовал разъяснения по покупке наличной иностранной валюты за безналичные гривневые средства. Новый лимит установлен на уровне 100 000 гривен в день, что соответствует существующему лимиту на снятие наличных.

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