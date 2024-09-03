Как теперь можно будет оплатить коммуналку

Новая система должна помочь упорядочить жилищно-коммунальные услуги, которые получают украинцы. Благодаря платформе будут налажены процессы, станут доступны сервисы и произойдет улучшение учета потребителей.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителей услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

Шмыгаль уточняет, что эта платформа будет интегрирована с другими системами. Таким образом будет происходить качественный обмен информацией. Премьер-министр выразил надежду, что многие общины поддержат этот проект.

Обратите внимание! Единая платформа также позволит усилить контроль над качеством услуг, которые получают потребители.