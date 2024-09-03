Как выросла минимальная пенсия

В марте состоялась индексация. Вследствие этого, минимальные пенсионные выплаты выросли.

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Теперь размер минимума зависит от возраста, стажа и состояния здоровья: