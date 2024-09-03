В чем проблема законопроекта
По словам эксперта, создатели этой политики отмечает, что создатели законопроекта №11416 сначала планировали получить 125 миллиардов гривен. Но в итоге сумма сократилась до 40 миллиардов гривен.
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Это, по его словам, вызвало шок и панику в различных секторах экономики, в частности в автомобильной, ювелирной и банковской сферах.
В целом парламент вместо контролирующих и правоохранительных органов продолжает отчаянно сражаться с тенью, в ручном режиме управляя налоговой и таможенной службами и пренебрегая принципом разделения власти.
Он также считает, что отсутствие постоянных руководителей ключевых фискальных ведомств усиливает хаос и бессистемность в этих структурах.
Господствуют "идеология" давления, неуважения и лжи; хаос и бессистемность; поверхностно-алярмное планирование работы и крайне плохое выполнение определенного. Упадок институтов налоговой службы и нового БЭБ почти достиг руин таможенного органа,
– отмечает Вячеслав Черкашин.
Контекст
На сайте Верховной Рады появился заключение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №11416, который предлагает изменения в налогообложении.
Заметьте! Законопроект получил значительную огласку и вызвал негативную реакцию бизнес-сообщества, из-за чего его первоначальный вариант был пересмотрен.
Основные предложения доработанного законопроекта №11416-д включают повышение ставки военного сбора до 5%.
Также предусматривается установление обязанности уплаты ВС для ФЛП-единщиков:
- в размере 10% от минимальной заработной платы для ФЛП-единщиков I, II и IV групп;
- в размере 1% от дохода для ФЛП-единщиков III группы.
Среди других предложений:
- Установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
- Совершенствование модели определения авансовых взносов на прибыль предприятий, которые занимаются розничной торговлей горючим.
- Введение обязанности ежемесячного представления отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ.