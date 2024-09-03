У чому проблема законопроєкту

За словами експерта, творці цієї політики зазначає, що творці законопроєкту №11416 спершу планували отримати 125 мільярдів гривень. Але зрештою сума скоротилася до 40 мільярдів гривень.

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Це, за його словами, викликало шок і паніку в різних секторах економіки, зокрема в автомобільній, ювелірній та банківській сферах.

В'ячеслав Черкашин Експерт з податкової та митної політики Загалом парламент замість контролюючих і правоохоронних органів продовжує відчайдушно битися з тінню, у ручному режимі керуючи податковою та митною службами та зневаживши принцип поділу влади.

Він також вважає, що відсутність постійних керівників ключових фіскальних відомств підсилює хаос та безсистемність у цих структурах.

Панують "ідеологія" тиску, неповаги та брехні; хаос і безсистемність; поверхово-алярмне планування роботи та вкрай погане виконання визначеного. Занепад інститутів податкової служби та нового БЕБ майже сягнув руїн митного органу,

– зазначає В'ячеслав Черкашин.

Контекст

На сайті Верховної Ради з'явився висновок Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до законопроєкту №11416, який пропонує зміни в оподаткуванні.

Зауважте! Законопроєкт отримав значний розголос і викликав негативну реакцію бізнес-спільноти, через що його початковий варіант був переглянутий.

Основні пропозиції доопрацьованого законопроєкту №11416-д включають підвищення ставки військового збору до 5%.

Також передбачається встановлення обов'язку сплати ВЗ для ФОП-єдинників:

у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати для ФОП-єдинників І, ІІ та IV груп;

у розмірі 1% від доходу для ФОП-єдинників ІІІ групи.

Серед інших пропозицій: