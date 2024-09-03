Як зросла мінімальна пенсія
У березні відбулася індексація. Внаслідок цього, мінімальні пенсійні виплати зросли.
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Тепер розмір мінімуму залежить від віку, стажу та стану здоров'я:
- 2 980 гривень можуть отримати особи з інвалідністю І групи, незалежно від віку та кількості стажу;
- 2 980 гривень – громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 370 гривень – люди, старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років;
- 3 370 гривень – пенсіонери віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж 30/35 років;
- 3 240 гривень – особи віком від 70 до 80 років, що мають повний стаж 30/35 років;
- 2 725 гривень – пенсіонери, які не працюють, без урахування кількості стажу.