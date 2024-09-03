Як тепер можна буде оплатити комуналку

Нова система має допомогти впорядкувати житлово-комунальні послуги, які отримують українці. Завдяки платформі будуть налагоджені процеси, стануть доступніші сервіси та відбудеться покращення обліку споживачів.

Читайте також Менше точно не буде: уряд встановив різний розмір мінімальних виплат для пенсіонерів

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

Шмигаль уточнює, що ця платформа буде інтегрована з іншими системами. Таким чином відбуватиметься якісний обмін інформацією. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що багато громад підтримають цей проєкт.

Зверніть увагу! Єдина платформа також дозволить посилити контроль над якістю послуг, які отримують споживачі.