Які виплати можуть отримати люди з II групою інвалідності: зміни у вересні
Джерело:ПФУ
Виплати по інвалідності прямо залежать від групи, яку призначили особі. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія під час огляду.
Чи зростуть виплати по інвалідності у вересні
У вересні виплати по інвалідності не зазнають змін. Громадяни з II групою, як і раніше, матимуть право на допомогу, що складає 90% від пенсії за віком.
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Водночас мінімальний розмір виплат для осіб з II групою інвалідності прямо залежить від того чи працевлаштована особа. Зараз ці мінімуми такі:
- мінімальна виплата 2 520 гривень встановлена для осіб з II групою інвалідності, які не працюють;
- 2 093 гривні – якщо особа працює.
Які громадяни з інвалідністю отримують збільшені виплати
Люди з інвалідністю можуть отримати збільшені виплати, якщо каліцтво відбулося внаслідок певних обставин. Наприклад, через участь у військових діях чи катастрофу на ЧАЕС.
Для таких громадян використовуються інші мінімуми. До прикладу, учасники війни, які мають інвалідність II групи мають отримувати щонайменше 12 396 гривень.