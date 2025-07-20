Яку пенсію нарахують українцю, який має 35 років стажу

Пенсія в Україні нараховується на основі кількох показників. Одним із них є страховий стаж, який суттєво впливає на розмір майбутньої пенсії.

Яка буде пенсія за 35 років стажу?

Щоб визначити розмір пенсії за стажу 35 років, необхідно знати заробітну плату людини та вік, у якому вона виходить на заслужений відпочинок, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році вимоги до обов'язкового стажу в Україні змінилися. На пенсію за віком пенсіонер може претендувати:

у 60 років – зі стажем щонайменше 32 роки;

у 63 роки – зі стажем не менш як 22 роки;

у 65 років – зі стажем мінімум 15 років.

Отож, маючи 35 років стажу, пенсіонер може вийти на відпочинок як у 60, так і в 63 або 65 років.

Для прикладу порахуємо, яка буде пенсія зі стажем 35 років та середньою зарплатою по Україні.

Середня зарплата в I кварталі 2025 року склала 23 460 гривень (за даними Держстату).

Людина, яка має 35 років стажу та заробітну плату 23 460 гривень, вийшовши на пенсію у 60 років, отримуватиме приблизно 8 995 гривень.

Яка буде пенсія зі стажем 35 років і зарплатою 23 460 гривень у 60 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Більшу пенсію нарахують пенсіонеру з тим же стажем та заробітною платою, якщо він вийде на відпочинок у 63 роки, – близько 10 615 гривень.

Яка буде пенсія зі стажем 35 років і зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Виплати будуть ще більшими, якщо особа з 35-річним стажем і зарплатою 23 460 гривень оформить пенсію у 65 років – 11 694 гривні.

Яка буде пенсія зі стажем 35 років і зарплатою 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Тобто чим вищий пенсійний вік, тим більший розмір пенсії за однакової зарплати та стажу. Втім ці розрахунки стосуються лише українців, які претендують на пенсію на загальних умовах.

Важливо! Усі розрахунки розміру пенсії проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.