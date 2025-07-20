Какая будет пенсия за 35 лет стажа?

Чтобы определить размер пенсии при стаже 35 лет, необходимо знать заработную плату человека и возраст, в котором он выходит на заслуженный отдых, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году требования к обязательному стажу в Украине изменились. На пенсию по возрасту пенсионер может претендовать:

в 60 лет – со стажем не менее 32 лет;

в 63 года – со стажем не менее 22 лет;

в 65 лет – со стажем минимум 15 лет.

Поэтому, имея 35 лет стажа, пенсионер может выйти на отдых как в 60, так и в 63 или 65 лет.

Для примера посчитаем, какая будет пенсия со стажем 35 лет и средней зарплатой по Украине.

Средняя зарплата в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен (по данным Госстата).

Человек, который имеет 35 лет стажа и заработную плату 23 460 гривен, выйдя на пенсию в 60 лет, будет получать примерно 8 995 гривен.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Большую пенсию начислят пенсионеру с тем же стажем и заработной платой, если он выйдет на отдых в 63 года, – около 10 615 гривен.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Выплаты будут еще больше, если человек с 35-летним стажем и зарплатой 23 460 гривен оформит пенсию в 65 лет – 11 694 гривны.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть чем выше пенсионный возраст, тем больше размер пенсии при одинаковой зарплате и стаже. Впрочем эти расчеты касаются только украинцев, которые претендуют на пенсию на общих условиях.

Важно! Все расчеты размера пенсии проводились с помощью пенсионного калькулятора.