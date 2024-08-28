Чи мають пільги на оплату комуналки українці з III групою інвалідності

Люди з інвалідністю мають певні пільги. Завдяки цьому такі громадяни можуть отримати деякі знижки або ж безкоштовні послуги.

Чи надаються пільги на комуналку людям з III групою інвалідності

Громадяни з III групою інвалідності не мають пільг на оплату комунальних послуг. Однак, зменшити розмір своїх ЖКП такі люди усе ж можуть.

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Для цього вони мають оформити субсидію. Щоб це зробити необхідно звернутись у місцевий центр соціального захисту із спеціальною заявою. При собі потрібно мати такі документи:

посвідчення особи (паспорт);

декларацію про доходи та витрати усіх членів домогосподарства.

Оформити субсидію можна і онлайн. Для цього потрібно скористатись застосунком Дія чи електронним порталом ПФУ.

Зауважте! Субсидія призначається, якщо особа не має змоги самостійно сплачувати комунальні послуги, зважаючи на її рівень доходу.

Субсидію може оформити і орендар приміщення. Щоб це зробити, він має додати до заяви договір оренди.

Зверніть увагу! Терміни, вказані у договорі оренди, можуть вплинути на час дії субсидії.