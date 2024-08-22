Усе за планом: в експлуатацію було введено нову свердловину

22 серпня 2024, 10:45
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Укргазвидобування

Укргазвидобування ввело в запуск нову свердловину. Її дебіт складає 107 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Яку свердловину було відкрито

Нову свердловину визначають як оціночно-експлуатаційну. Її глибина сягає 3 715 мерів.

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На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою колтюбінгової установки. 

Буріння проводилось на старому газоконденсатному родовищі, що почали розробляти ще у 1978 році. Роботи виконувало Шебелинське відділення бурових робіт. 

Зверніть увагу! Попри те, як давно було відкрите родовище, залишкові запаси у ньому оцінюються в більш як 900 мільйонів метрів кубічних палива.