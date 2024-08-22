Усе за планом: в експлуатацію було введено нову свердловину

Укргазвидобування ввело в запуск нову свердловину. Її дебіт складає 107 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Яку свердловину було відкрито

Нову свердловину визначають як оціночно-експлуатаційну. Її глибина сягає 3 715 мерів.

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Сергій Лагно Тимчасово виконувач обов’язки керівника АТ "Укргазвидобування" На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою колтюбінгової установки.

Буріння проводилось на старому газоконденсатному родовищі, що почали розробляти ще у 1978 році. Роботи виконувало Шебелинське відділення бурових робіт.

Зверніть увагу! Попри те, як давно було відкрите родовище, залишкові запаси у ньому оцінюються в більш як 900 мільйонів метрів кубічних палива.