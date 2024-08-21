Ба більше, основною валютою для зовнішньої торгівлі в країні-агресорці є не долар, а юань. Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що ситуацію для росіян ускладнюють санкції США.

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Ситуація з рублем за останній місяць

Мілов розповів, що курс російського рубля "скакав" з 84 до 93 за долар США, а потім навпаки. Тобто за перший тиждень місяця було приблизно 10% волатильності, що не є хорошим показником на розвинених ринках.

Ми не знаємо, який є курс. Центральний банк сам визнає, що йому важко на основі позабіржових угод, курсів банків визначити курс,

– зазначив колишній міністр енергетики Росії.

Підприємці країни-агресорки скаржаться, що така ситуація є дуже незручною для внутрішньо торговельних рахунків, адже закладається один курс, а гроші нараховуються за іншим. У такий спосіб вони заробляють або менше, або платять за імпортний товар набагато більшу суму, ніж розраховували.

Однак в Росії, за словами Мілова, доля західних валют, наприклад долара, впала до мінімуму. Основною валютою зовнішньої торгівлі зараз є юань, який не має офіційного курсу. Ця валюта наче і є на біржі, але китайські контрагенти його не використовують та призначають курс рубля набагато нижчим.

На біржі він, наприклад, дешевше 12 рублів, а китайські банки та компанії пропонують 13 рублів і вище, – зауважив колишній міністр енергетики Росії.

Крім цього, через санкції США проти московської біржі росіяни не мають такого індикатора, як відкритий та прозорий курс валют.