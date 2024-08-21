Про це 24 Каналу сказав колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов. До прикладу, у цій категорії вже пенсіонери. Навіть згідно з офіційними даними, якщо врахувати річну інфляцію у 9%, то реальні пенсії у мінусі з жовтня 2023 року.

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Інфляція обнуляє зарплати

Схожа ситуація у бюджетній сфері – освіті, медицині. Індексація зарплат не встигає за темпами реальної інфляції. До речі, аналогічна ситуація й в армії та військовому виробництві.

Тому стоїть питання, що Владіміру Путіну найближчим часом доведеться підвищувати виплати, адже інфляція настільки висока, що навіть закладеної індексації грошової виплати не вистачає, щоб її компенсувати,

– мовив Мілов.

Протягом року у Росії практично злетіли ціни на все. Виборники й постачальники підвищують ціни на товари, щоб забезпечити собі хоча б мінімальну рентабельність.

Товари будуть, але є питання щодо доступності їх для росіян,

– зауважив колишній міністр енергетики Росії.

Останнім часом влада й підприємства намагалися встигнути за бюджетним імпульсом підвищувати зарплату для того, аби утримати кадри, яких зараз катастрофічно не вистачає.

За результатами першого півріччя 2024 року багато компаній у Росії випустили звітність. Більшість російських підприємств працюють з низькою або нульовою рентабельністю. Далі підвищувати витрати більше нікуди.