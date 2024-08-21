Об этом 24 Каналу сказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов. К примеру, в этой категории уже пенсионеры. Даже согласно официальным данным, если учесть годовую инфляцию в 9%, то реальные пенсии в минусе с октября 2023 года.

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Инфляция обнуляет зарплаты

Похожая ситуация в бюджетной сфере – образовании, медицине. Индексация зарплат не успевает за темпами реальной инфляции. Кстати, аналогичная ситуация и в армии и военном производстве.

Поэтому стоит вопрос, что Владимиру Путину в ближайшее время придется повышать выплаты, ведь инфляция настолько высока, что даже заложенной индексации денежной выплаты не хватает, чтобы ее компенсировать,

– сказал Милов.

В течение года в России практически взлетели цены на все. Избиратели и поставщики повышают цены на товары, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную рентабельность.

Товары будут, но есть вопрос о доступности их для россиян,

– отметил бывший министр энергетики России.

В последнее время власти и предприятия пытались успеть за бюджетным импульсом повышать зарплату для того, чтобы удержать кадры, которых сейчас катастрофически не хватает.

По результатам первого полугодия 2024 года многие компании в России выпустили отчетность. Большинство российских предприятий работают с низкой или нулевой рентабельностью. Дальше повышать расходы больше некуда.