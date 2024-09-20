Для українців на сьогодні є дві вигідні валюти

Українці найчастіше при купівлі валюти віддають перевагу саме долару та євро, адже ці грошові одиниці вважаються чи не найстабільнішими у світі. Водночас долар перемагає євро у популярності, хоч роль європейської валюти в країні дедалі більше росте.

Яку валюту варто купляти

Ще раніше для 24 Каналу економіст Данило Монін пояснив, що зайві кошти завжди потрібно переводити у валюту.

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На його думку, саме американська валюта є кращою для купівлі. Все через те, що євро слабшатиме щодо долара.

Данило Монін Економіст Стратегічно американська економіка має кращий вигляд за європейську.

Водночас економіст Олег Гетман колись розповів 24 Каналу, що у певному співвідношенні варто все ж купляти як долар, так і євро. Йдеться про 50 на 50.

Зауважте! Американська та європейська валюти входять до переліку найстабільніших грошових одиниць у світі.

Крім того, як пояснював 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, частка євро, попри більшу популярність серед населення долара, теж зростає. НБУ, за словами Шевчишина, навіть почали публікувати альтернативну статистику щодо євро.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах.

Курс долара проти курсу євро

У ціновому розрізі купівля євро коштуватиме для населення дорожче. На готівковому ринку різниця купівлі становить від 4 до 5 гривень за одну валюту.