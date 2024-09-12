Чиновники отримують зарплату, яка у 2,5 раза більша ніж середня по Україні

Фактична кількість держслужбовців у центральних органах влади до 2024 року складала 110 тисяч громадян. При цьому, у штатних розписах зазначалось, що таких співробітників – 147 тисяч осіб.

Чому скоротилась кількість чиновників

Бюджетом передбачалось фінансування виплат 37 тисяч осіб, які насправді не найняті на роботу. У цей момент оклад службовців складав в середньому 30%, премія та бонуси – 70%.

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З 2024 була запущена реформа, відповідно до якої оклад склав уже 70%, а премії мають бути не більш як 30%. Імовірно, через це з квітня штатна гранична чисельність кадрів зменшилась до 14% (раніше вона складала 25%).

У яких відомствах найбільше зросли зарплати

Найбільша кількість чиновників, які мають високі зарплати працює у Мінекономіки. З початку року середня зарплата працівника цього відомства зросла з 38 до 77 тисяч гривень.

Також перевищила поріг 50 тисяч гривень середня зарплата за 2024 рік у таких міністерствах: