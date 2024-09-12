Коли пенсії українців зростуть

Кабінет міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку поки не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути суттєвішим ніж у березні 2024 року.

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Згідно з прогнозами, загальна індексація в Україні у 2025 році може досягти близько 16,95%. Втім, ці оцінки є попередніми. До того ж індексація стосуватиметься лише основної пенсії, без урахування додаткових надбавок.

Наприклад! Якщо особі 66 років та є необхідний стаж, то мінімальна пенсія повинна складати 3 200 гривень (це 40% від мінімальної зарплати). Але розрахована пенсія за формулою може бути менша – 3 000 гривень. Тобто, якщо пенсію підвищують на 16,95%, то підвищення буде на основі розрахованої пенсії та зросте на 508 гривень – до 3 508 гривень.

Окремо слід зазначити, що за умови індексації на 16,9%, виплату в 1 500 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, у яких поточна "гола виплата" складає 8 800 гривень. Тобто, це стосується абсолютної меншості пенсіонерів.