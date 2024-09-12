Когда пенсии украинцев вырастут

Кабинет министров Украины планирует провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер перерасчета пока не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может быть более существенным чем в марте 2024 года.

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Согласно прогнозам, общая индексация в Украине в 2025 году может достичь около 16,95%. Впрочем, эти оценки являются предварительными. К тому же индексация будет касаться только основной пенсии, без учета дополнительных надбавок.

Например! Если лицу 66 лет и есть необходимый стаж, то минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен (это 40% от минимальной зарплаты). Но рассчитанная пенсия по формуле может быть меньше – 3 000 гривен. То есть, если пенсию повышают на 16,95%, то повышение будет на основе рассчитанной пенсии и вырастет на 508 гривен – до 3 508 гривен.

Отдельно следует отметить, что при условии индексации на 16,9%, выплату в 1 500 гривен могут получить только те пенсионеры, у которых текущая "голая выплата" составляет 8 800 гривен. То есть, это касается абсолютного меньшинства пенсионеров.