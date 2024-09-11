Какое количество стажа нужно для назначения выплат по инвалидности

Для назначения пенсии по инвалидности, человек должен приобрести от 1 до 15 лет стажа. Показатель зависит от возраста, когда лицо получило инвалидность.

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Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа,

– объясняют в Минсоцполитики.

Требование к количеству стажа также корректируется, учитывая группу инвалидности:

для лиц с I группой инвалидности достаточно приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа (в зависимости от возраста);

II группой инвалидности – от 1 до 10 лет;

III группой инвалидности – от 1 до 14 лет.

Из этого правила есть исключения. Если инвалидность возникает во время прохождения срочной военной службы, то назначение такого типа пенсии осуществляется без учета количества стажа.