Просимо не перекладати з хворої голови на здорову, – МЗС про заяви Фіцо

МЗС відреагувало на звинувачення Фіцо. Йдеться про заяви прем'єр-міністра Словаччини відносно припинення транзиту російського газу через українську територію.

Яку заву зробило МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував звинувачення Фіцо, закцентувавши на тому, що справжня проблема не в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство.

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Георгій Тихий Речник Міністерства закордонних справ України Чомусь за ці роки обмежень санкційних проти російської енергетики та енергоресурсів всі країни Європи знайшли спосіб диверсифікувати постачання й забезпечити енергетичну безпеку й незалежність для своїх країн. Лише у двох країнах чомусь це не вдалося. Можливо, тому що не було спроб це зробити.

Тихий наголосив, що навіть Австрія, яка дуже залежала від російських енергоносіїв, змогла досягнути великих результатів у галузі енергетичної незалежності. Речник МЗС підкреслив, що основна проблема полягає в Росії і російській агресії.

Ми просимо не перекладати з хворої голови на здорову зараз й розповідати, що проблема в Україні,

– сказав Тихий.

Зверніть увагу! Водночас Тихий подякував тим словакам, які щиро підтримують українців.