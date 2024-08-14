Хто з сім'ї учасника бойових дій має знижку на комунальні послуги

Пільги на житлово-комунальні послуги, які надаються учаснику бойових дій, поширюються на його дружину та її дітей від попереднього шлюбу. Однак, для цього вони мають проживати спільно з пільговиком.

Хто з сім'ї УБД має знижку на комуналку

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни", знижка на оплату житла та комунальних послуг у розмірі 75% також діє для членів сім'ї учасника бойових дій.

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Йдеться про дружину та неповнолітніх дітей до 18 років, які проживають разом з ним.

Тобто пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім’ї, у тому числі неповнолітнім дітям, які проживають однією сім’єю з учасником бойових дій,

– пояснюють у ПФУ.

Крім того, на таку знижку мають право непрацездатні батьки, які проживають разом з ними.

Для осіб з інвалідністю передбачена знижка у розмірі 100% на комунальні послуги.

Які ще пільги мають сім'ї УБД

Діти учасників бойових дій мають право на оздоровлення та відпочинок, а також на першочергові місця в школах, дитячих садках і оздоровчих таборах.

Студенти можуть бути переведені на бюджетну форму навчання на денній формі, мають право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках, і, за відсутності заборгованості, отримувати соціальну стипендію.