Японія та Нідерланди приєднаються до США в обмеженні експорту чіпів до Китаю

Токіо та Гаага ведуть перемовини щодо обмеження продажу передової техніки до Китаю. Очікується, що перемовини завершаться в п'ятницю у Вашингтоні.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, Японія та Нідерланди готові приєднатися до США в обмеженні доступу Китаю до передового напівпровідникового обладнання, утворивши потужний альянс, який підірве амбіції Пекіна щодо створення власного внутрішнього виробництва мікросхем.

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Представники США, Нідерландів і Японії збираються завершити переговори щодо нового набору обмежень на те, що можна постачати китайським компаніям. Переговори тривали станом на пізній вечір четверга у Вашингтоні. Наразі немає жодного плану публічного оголошення обмежень, які, швидше за все, будуть просто запроваджені.

Які саме санкції будуть запроваджені

Нідерланди розширять обмеження на ASML Holding NV, що не дозволить їй продавати принаймні деякі з так званих машин для глибокої ультрафіолетової літографії, які мають вирішальне значення для виробництва деяких типів передових мікросхем і без яких спроби налагодити виробничі лінії можуть бути неможливими. Японія встановить аналогічні обмеження для Nikon Corp.

Саме у цих трьох країнах розташовані найважливіші компанії, які виробляють обладнання для виробництва мікросхем, включаючи ASML, японську Tokyo Electron Ltd. і американську Applied Materials Inc.

Спільні зусилля розширюють обмеження, оприлюднені адміністрацією Байдена в жовтні, які були спрямовані на обмеження здатності Китаю виробляти власні передові напівпровідники або купувати передові чіпи з-за кордону, які б сприяли військовим можливостям і можливостям штучного інтелекту.

Американські виробники обладнання скаржилися, що односторонні дії адміністрації Байдена дозволили закордонним конкурентам продовжувати працювати на одному з найбільших ринків для їхньої продукції та підірвали мету обмеження військового прогресу Китаю.

Китайські виробники мікросхем почали падіння

Шанхайська Semiconductor Manufacturing International Corp. ослабла на 2,1%, тоді як Hua Hong Semiconductor Ltd. впала на 1,5%.

Крім того, офшорний юань Китаю змінив попередній приріст щодо долара, ослабши на 0,1% до 6,7448 після звіту. Валюта зросла до найсильнішого рівня за два тижні через ознаки відновлення туризму та споживання під час новорічних свят за місячним календарем. Зменшення торгівлі також посилило рух на валютному ринку, коли материкові ринки закриті.

Це робить наступну ескалацію американсько-китайської технологічної війни дещо більш значущою та може трохи послабити настрої щодо юаня в найближчій перспективі,

— каже Фіона Лім, валютний стратег Malayan Banking Berhard у Сінгапурі.

Головний виконавчий директор ASML попередив, що кампанія в США може мати непередбачені наслідки. 25 січня генеральний директор Пітер Веннінк заявив, що заходи експортного контролю під керівництвом США проти Китаю можуть зрештою підштовхнути Пекін до успішного розвитку власних технологій у передовому обладнанні для виробництва мікросхем.

Якщо вони не зможуть отримати ці машини, вони розроблятимуть їх самі. Це займе час, але зрештою вони досягнуть цього,

— сказав він в інтерв’ю Bloomberg News.

Нагадаємо, в адміністрації Байдена заявили, що Китай постачав Росії допомогу. Американські чиновники мають докази, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні.