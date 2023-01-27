"Фінансовий Рамштайн": що це
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, 26 січня відбувся так званий "фінансовий Рамштайн". Це фінансова координаційна платформа донорів за участі міністрів країн-партнерів, яку ініціював президент України Володимир Зеленський.
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Головним завданням платформи є координація економічної підтримки для нагальних потреб України:
- Забезпечити прогнозовану, ритмічну бюджетну підтримку у 2023 році,
- Спланувати й забезпечити початок відновлення України,
- Скоординувати фінансові інструменти підтримки економіки та приватного сектору.
Кого об'єднує платформа
За даними Forbes, до платформи приєдналися країни G7 та ключові міжнародні організації, а це МВФ, Світовий банк, ЄБРР та ЄІБ. А секретаріат з двома офісами буде в Брюселі та Києві.
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Але як і основний Рамштайн, вона буде відкрита для приєднання інших країн, які хочуть системно допомагати Україні,
– додав заступник директора-розпорядника МВФ від України Владислав Рашкован.
Крім того, співголовують у платформі міністр фінансів України Сергій Марченко (з ним віце-премʼєри Олександр Кубраков і Юлія Свириденко), гендиректор Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман й заступник радника з питань національної безпеки США Майк Пайл.