"Финансовый Рамштайн": что это

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, 26 января состоялся так называемый "финансовый Рамштайн". Это финансовая координационная платформа доноров с участием министров стран-партнеров, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Главной задачей платформы является координация экономической поддержки для неотложных нужд Украины:

Обеспечить прогнозируемую, ритмичную бюджетную поддержку в 2023 году,

Спланировать и обеспечить начало восстановления Украины,

Скоординировать денежные инструменты поддержки экономики и частного сектора.

Кого объединяет платформа

По данным Forbes, к платформе присоединились страны G7 и ключевые международные организации, а это МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ. А секретариат с двумя офисами будет в Брюсселе и Киеве.

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Но как и основной Рамштайн, она будет открыта для присоединения других стран, желающих системно помогать Украине,

– добавил заместитель директора-распорядителя МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Кроме того, сопредседательствуют в платформе министр финансов Украины Сергей Марченко (с ним вице-премьеры Александр Кубраков и Юлия Свириденко), гендиректор Еврокомиссии по соседству и расширению Герт Ян Купман и заместитель советника по национальной безопасности США Майк Пайл.