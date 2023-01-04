Уряд Японії пропонує мільйон єн сім'ям за переїзд зі столиці

За даними ЗМІ, японським сім’ям нададуть до 1 мільйона єн (7670 доларів) на дитину, якщо вони вирішать переїхати з Токіо. До цього уряд вже пропонував 300 000 єн на дитину для сімей, які переїжджають в інші частини країни.

Для чого потрібне переселення

Японська влада робить цей крок для того, щоб розсіяти густонаселені мегаполіси Японії, збільшити рівень народжуваності, і диверсифікувати старіюче населення в сільських районах.

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За даними Статистичного бюро Японії, у 2021 році 28,9% загального населення Японії було віком від 65 років, що є рекордним показником для країни. У тому ж році було 14,78 мільйона дітей у віці 0 – 14 років, що становило 11,8% від загальної чисельності населення, що є найнижчим рівнем, коли-небудь зареєстрованим в Японії.

Умови переїзду

За інформацією агентства Kyodo, люди, які проживають у 23 регіонах Токіо та приміських населених пунктах, матимуть право на гроші за переїзд. Очікується, що фінансова підтримка буде надана протягом 2023 фінансового року.

Одержувачі грошей повинні проживати в новому регіоні принаймні п’ять років під час роботи, і будь-кого, хто порушить ці правила, попрохають повернути гроші.

Допомога надається дітям до 18 років або тим, кому виповнилося 18 років, але вони ще навчаються в останньому класі середньої школи. Програма підтримки стартувала у 2019 році, а у 2021 році 2381 людина переїхала зі столичного Токіо і подала заявку на отримання коштів, повідомляє Kyodo.

Нагадаємо, Японія планує виділити ще 500 мільйонів доларів для підтримки України. Раніше країна вже надала Україні 1,1 мільярда доларів.