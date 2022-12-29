Грошова допомога від Японії
Японія вже надала Україні 1,1 мільярда доларів, однак планує надати ще додаткових 500 мільйонів.
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Також ми розглядаємо інші пакети допомоги,
– зауважив посол Японії в Україні.
Чи надасть Японія військову допомогу
Посол також розповів, що згідно з законом, Японія не може безпосередньо надавати зброю. Однак японський уряд вперше вирішив надати нелетальне спорядження: дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, аптечки та пайки.
Ми продовжуємо розширювати список. І наразі ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення,
– додав він.
Зі слів Кунінорі Мацуди, Японія допомагає Україні дипломатичними зусиллями – а саме працює з країнами, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або з тими країнами, які все ще зберігають нейтралітет.
Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах,
– розповів посол Японії в Україні.
Допомога від країн-донорів у 2023 році
- ЄС надасть Україні у наступному році грошову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро.
- В оборонному бюджеті США на підтримку України наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий дім запросив у Конгресі.