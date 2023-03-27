Яйця вже подорожчали у понад два рази: чого очікувати перед Великоднем

За рік яйця подорожчали у 2,1 раза. Науковці Інституту аграрної економіки переконані, що ціна продовжить зростати й надалі, особливо з огляду на ажіотаж перед Великоднем.

Яйця подорожчали у 2,1 раза за рік

Науковиця Світлана Пашко, у коментарі 24 Каналу, зауважила, що ціни на яйця, які найбільше купують до щорічних свят – Різдво, Новий рік, Великдень, традиційно підвищуються.

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Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Торік у квітні, на який припали великодні свята – 24 квітня – ціна на яйця становила 36 гривень за десяток. Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71 – 74 гривень за десяток. Тобто порівняно з минулорічним періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.

Як змінювалась ціна яєць

У січні 2023 року середня ціна на курячі яйця становила 73 – 74 гривні за десяток.

У березні в деяких супермаркетах ціни на яйця коливаються від 59,50 гривень до 80 гривень, в залежності від розміру яєць і фірмової марки виробника.

На ринках ціна становить 62 – 70 гривень за десяток.

Тобто, за три місяці поточного року середня ціна на яйця закріпилася і є високою та стабільною,

– резюмує Пашко.

На скільки зростуть ціни перед Великоднем

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5 – 7%, адже вони й так надто високі.

Світлана Пашко зауважує, що зростання ціни на курячі яйця закономірно призводить до скорочення їх споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення. Та додає, що внутрішній попит скорочується в міру продовження повномасштабної агресії Росії проти України. Воєнний стан в країні триває і залишиться до Великодня.

Купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити,

– пояснює науковиця Інституту аграрної економіки.

Після Великодніх свят у зв'язку з сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця.