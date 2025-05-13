Очікування погіршились: ЄБРР оновив економічний прогноз для України

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2025 році. Його знизили з 3,5% до 3,3%.

Які прогнози ЄБРР

Прогноз на 2026 рік залишається без змін – 5% з урахуванням припинення війни та початку повноцінного відновлення країни, передає 24 Канал з посиланням на ЄБРР.

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У ЄБРР пояснили, що корекція прогнозу для української економіки пов’язана з впливом війни та глобальних торгівельних обмежень, які посилюють невизначеність і стримують економічне зростання.

ЄБРР зазначає, що стабільне зовнішнє фінансування – зокрема в межах програми Ukraine Facility від ЄС та кошти G7 з прибутків заморожених російських активів (ERA) – дозволить у 2025 році повністю покрити фіскальні й зовнішні потреби України, що сприятиме збереженню макроекономічної стабільності.

Зауважте! Очікується, що економіку також підтримають державні витрати та зростання замовлень на продукцію української оборонної промисловості.

Економіка сповільнилась

Разом із тим ЄБРР відзначив ознаки уповільнення економіки з середини 2024 року: якщо в першій половині року ВВП зростав більш як на 5%, то в другій – лише на 2%, що в підсумку дало річний показник у 2,9%.

Важливо! Серед причин сповільнення – дефіцит електроенергії внаслідок російських ударів по енергосистемі, слабкий урожай і нестача робочої сили, пов’язана з воєнною ситуацією в країні.