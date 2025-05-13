В Угорщині дефіцит бюджету став рекордним

Дефіцит бюджету уряду країни за перші чотири місяці року сягнув понад 2,9 трильйона форинтів (близько 8 мільярдів доларів), що є найгіршим показником за всю історію спостережень на цей період, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У квітні дефіцит склав 376 мільярдів форинтів. Основною причиною стали виплати за боргами. Вони значно зросли, випередивши зростання податкових надходжень.

Було значно заморожено низку статей бюджету, що демонструє здатність фіскальної політики оперативно реагувати,

– заявив державний секретар Міністерства економіки Корнел Кішґерґей.

Уряд Віктора Орбана вже підвищив цільові показники дефіциту на цей і наступний роки. Це призвело до зниження прогнозу по державному боргу Угорщини від рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство попередило про ризики збільшення передвиборчих витрат напередодні парламентських виборів 2026 року,

– зазначає Bloomberg.

Кішґерґей заперечив, що уряд планує збільшити витрати з політичних мотивів та зазначив, що нинішні кроки є відповіддю на зміни у зовнішньому середовищі.

Форинт ослаб на 0,5% до 405,88 за євро станом на 12:42 у Будапешті. І це стало найгіршою валютою серед ринків, що розвиваються.

Важливо! Уряд Угорщини прогнозує зростання економіки на 2,5% цього року, але бюджетна рада країни попереджає, що цей прогноз може бути надмірно оптимістичним, враховуючи скорочення ВВП у першому кварталі.