ЄС ставить палки в колеса Великій Британії: надія на торгівельну угоду тане

Британський уряд хоче зменшити проблеми з ланцюгами постачання товарів після Brexit. Однак Євросоюз чинить опір торгівельним зусиллям Сполученого Королівства.

Як ЄС блокує плани Великій Британії

Минулого тижня Велика Британія оголосила, що розглядає можливість вступу до Пан'євро-Середземноморської (PEM) конвенції у межах нової торгівельної стратегії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Time.

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Уряд Великої Британії вважає, що приєднання до PEM допоможе пожвавити експорт товарів, який останнім часом скоротився.

Однак, за інформацією джерел, Єврокомісія чітко дала зрозуміти британцям, що наразі не підтримує цей крок.

У Лондоні визнали, що це рішення викликало "розчарування".

Варто знати! Це перший сигнал нової напруги між Великою Британією та ЄС після оголошення про "перезапуск" відносин. 18 травня вони домовилися покращити торгівлю енергоносіями та укласти ветеринарну угоду, яка усуне перевірки аграрного експорту.

Чому вступ до PEM важливий для Великої Британії

Конвенція PEM є торгівельною угодою між ЄС і 20 країнами Африки та Близького Сходу. Вона дозволяє компаніям імпортувати комплектуючі з різних країн для виробництва товарів і все одно отримувати пільговий доступ до ринків за умовами зони вільної торгівлі.

Вступ до PEM підтримують головні британські бізнес-асоціації, зокрема Британська торгово-промислова палата.

Промисловість закликає уряд розглянути участь у PEM як тимчасовий крок для підтримки експорту.

Торгівельна угода допомогла б скоротити "складне паперове навантаження" та "збільшити гнучкість у виборі джерел постачання для британських експортерів".

Втім представники ЄС зазначають, що дозвіл на вступ Британії до PEM "не в інтересах ЄС", оскільки це створить ризик несправедливого доступу деяких товарів до європейського ринку.

Важливо! За словами експертів з торгівлі, Великій Британії необхідна згода ЄС для вступу до PEM, бо це потребує перегляду чинної угоди про торгівлю й співробітництво після Brexit.