Як торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати втрачені активи: пояснення Єврокомісії

Торгівля з Євросоюзом може допомогти Україні. Держава компенсує собі втрачені активи. У Єврокомісії роповіли, про що тут мовиться.

Комерційна торгівля України з ЄС – це шлях уперед, щоб компенсувати трохи втрачених активів. Про це у Брюсселі заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Зверніть увагу ЄС має намір подвоїти імпорт української електроенергії

ЄС допомагатиме Україні стільки, скільки це буде потрібно

Європейський Союз буде стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідним. Це означає, що ми не будемо чогось чекати. Комерційна торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати певну частину втрачених активів, це шлях уперед,

– зазначила Сімсон.

Також єврокомісарка наголосила, що ЄС не чекає, поки складуться сприятливі технічні обставини для співпраці. Кілька місяців було встановлено необхідне обладнання. Тоді ж і розпочали торгівлю з Україною.

Євросоюз не буде обмежуватися питаннями електроенергії

ЄС не буде обмежуватися співпрацею лише з питань природного газу або електроенергії. Вже невдовзі між Україною та союзом буде укладений меморандум про співробітництво в галузі відновлюваних, або "зелених" газів. Цей ринок надасть чудові нові можливості для України бути успішним торговельним партнером на наступні роки.

Вас може зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті від Генштабу: відео